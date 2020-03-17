В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких - врач

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103767 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106413 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108371 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107079 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116453 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101635 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105905 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106768 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131671 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130497 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких - врач

В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких - врач

Киев  •  УНН

 • 18582 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Больницы обеспечиваются всем необходимым для персонала, в частности, масками, костюмами, перчатками и дезинфектантами. Проблема может быть с аппаратами для искусственной вентиляции легких из-за их довольно узкое производство. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в эфире спецпроекта УНН "Сохраняйте спокойствие".

"У меня может не полная информация, по крайней мере в Киеве я знаю, что средства индивидуальной защиты - есть. Те заведения медицинские, которые подчиняются Киеву - они обеспечены костюмами, перчатками и масками", - рассказала медик.

Она подчеркнула, что достаточно и дезинфектантов. Есть запрос скорее на вещи, необходимые именно для лечения больных.

"Но возможно есть вещи, которые нельзя быстро купить, имеется в виду не для защиты персонала медицинского, а для лечения больных, а именно аппараты для искусственной вентиляции легких. Это сложная аппаратура, и она не производится широко. Этого, возможно, у нас и недостаточно", - отметила Мироненко.

Напомним, что министр здравоохранения Илья Емец обратился с письмом к украинскому бизнесу с просьбой оказать денежную помощь для противодействия коронавирусу в Украине.

Украинские Национальные Новости

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