В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Больницы обеспечиваются всем необходимым для персонала, в частности, масками, костюмами, перчатками и дезинфектантами. Проблема может быть с аппаратами для искусственной вентиляции легких из-за их довольно узкое производство. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в эфире спецпроекта УНН "Сохраняйте спокойствие".
"У меня может не полная информация, по крайней мере в Киеве я знаю, что средства индивидуальной защиты - есть. Те заведения медицинские, которые подчиняются Киеву - они обеспечены костюмами, перчатками и масками", - рассказала медик.
Она подчеркнула, что достаточно и дезинфектантов. Есть запрос скорее на вещи, необходимые именно для лечения больных.
"Но возможно есть вещи, которые нельзя быстро купить, имеется в виду не для защиты персонала медицинского, а для лечения больных, а именно аппараты для искусственной вентиляции легких. Это сложная аппаратура, и она не производится широко. Этого, возможно, у нас и недостаточно", - отметила Мироненко.
Напомним, что министр здравоохранения Илья Емец обратился с письмом к украинскому бизнесу с просьбой оказать денежную помощь для противодействия коронавирусу в Украине.