В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких - врач

КИЕВ. 17 марта. УНН. Больницы обеспечиваются всем необходимым для персонала, в частности, масками, костюмами, перчатками и дезинфектантами. Проблема может быть с аппаратами для искусственной вентиляции легких из-за их довольно узкое производство. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в эфире спецпроекта УНН "Сохраняйте спокойствие".