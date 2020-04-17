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У Києві на Лівому березі горіло кафе

У Києві на Лівому березі горіло кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Дарницькому районі Києва сталася маштабна пожежа в кафе. Жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

Так, 17 квітня о 13:32 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Ревуцького, 4, що у Дарницькому районі столиці.

"По прибуттю на місце пожежі найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить одноповерхова окремо розташована будівля кафе. Під час події біля будівлі знаходився охоронець який і повідомив про пожежу. О 14:05 пожежу на площі 150 кв. м було локалізовано, а о 14:13 – ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

"Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві у салоні краси сталася пожежа, в результаті якої було пошкоджено рекламну вивіску, вхідні двері.

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