В Киеве на Левом берегу горело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева произошел масштабный пожар в кафе. Жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Так, 17 апреля в 13:32 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Ревуцкого, 4, в Дарницком районе столицы.
"По прибытию на место пожара ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит одноэтажное отдельно стоящее здание кафе. Во время происшествия у здания находился охранник, который и сообщил о пожаре. В 14:05 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 14:13 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
"Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого была повреждена рекламная вывеска, входные двери.