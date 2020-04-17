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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42710 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65879 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Киеве на Левом берегу горело кафе

В Киеве на Левом берегу горело кафе

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева произошел масштабный пожар в кафе. Жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Так, 17 апреля в 13:32 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Ревуцкого, 4, в Дарницком районе столицы.

"По прибытию на место пожара ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит одноэтажное отдельно стоящее здание кафе. Во время происшествия у здания находился охранник, который и сообщил о пожаре. В 14:05 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 14:13 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого была повреждена рекламная вывеска, входные двери.

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