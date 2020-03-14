У Києві ліквідували канал збуту наркотиків на суму 2 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві ліквідували канал збуту наркотиків та психотропних речовин на суму 2 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратура міста Києва.
Так, правоохоронці припинили діяльність групи осіб, причетних до незаконного збуту на території столиці наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
“У ході документування діяльності цієї групи правоохоронці провели 4 контрольованих закупки наркотичних речовин”, — йдеться в повідомленні.
Також, слідством встановлено, що предметом збуту були наркотичні засоби, які доставлялись в Україну контрабандних шляхом, зокрема, кокаїн, МДМА та канабіс.
“Під час обшуків, проведених за місцем проживання причетних осіб, виявлено та вилучено значну кількість наркотичних та психотропних речовин, у тому числі розфасованих для подальшого продажу. Їх вартість на „чорному ринку“ становить понад 2 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, на теперішній час трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України та до Печерського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
“... за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та відповідних експертиз буде вирішено питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної групи”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві взяли під варту членів наркоугруповання, у яких вилучили наркотиків на 110 млн грн.