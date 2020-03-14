В Киеве ликвидировали канал сбыта наркотиков на сумму 2 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве ликвидировали канал сбыта наркотиков и психотропных веществ на сумму 2 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.
Так, правоохранители пресекли деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбыту на территории столицы наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.
“В ходе документирования деятельности этой группы правоохранители провели 4 контролируемых закупки наркотических веществ”, — говорится в сообщении.
Также, следствием установлено, что предметом сбыта были наркотические средства, которые доставлялись в Украину контрабандным путем, в частности, кокаин, МДМА и каннабис.
“Во время обысков, проведенных по месту жительства причастных лиц, обнаружено и изъято значительное количество наркотических и психотропных веществ, в том числе расфасованных для продажи. Их стоимость на „черном рынке“ составляет более 2 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в настоящее время трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины и в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
“... по результатам проведения следственных (розыскных) действий и соответствующих экспертиз будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников преступной группы”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве взяли под стражу членов наркогруппировки, у которых изъяли наркотиков на 110 млн грн.