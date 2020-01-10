У Києві легковик збив чоловіка на смерть на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві на пішохідному переході автомобіль Kia Rio збив чоловіка, після чого вилетів на зустрічну смугу і допустив зіткнення ще з двома автомобілями. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП поліції Києва.
“Близько 17:40 до столичної поліції надійшло повідомленні від перехожого про те, що на вулиці Анни Ахматової, на пішохідному переході, лежить чоловік без ознак життя. Встановлено, що чоловік переходив пішохідний перехід. Його збив автомобіль Kia Rio, після чого автомобіль викинуло на зустрічну смугу, де автівка зіштовхнулася з двома іншими — це Kia Sportage і Chevrolet Aveo”, — йдеться у повідомленні.
У відділі комунікації зазначили, що на даний час правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють механізм автопригоди. Також з’ясовують, чи чоловік переходив пішохідний перехід на червоне, чи на зелене світло.
“На даний час його особа не встановлена. Більше в цій ДТП постраждалих немає”, — додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, на Хмельниччині через зіткнення двох легковиків постраждало троє людей.