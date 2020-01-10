В Киеве легковушка насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве на пешеходном переходе автомобиль Kia Rio сбил мужчину, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с двумя автомобилями. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП полиции Киева.
"Около 17:40 в столичную полицию поступило сообщении прохожего о том, что на улице Анны Ахматовой, на пешеходном переходе, лежит мужчина без признаков жизни. Установлено, что мужчина переходил пешеходный переход. Его сбил автомобиль Kia Rio, после чего автомобиль выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с двумя другими - это Kia Sportage и Chevrolet Aveo", - говорится в сообщении.
В отделе коммуникации отметили, что в настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают механизм ДТП. Также выясняют, человек переходил пешеходный переход на красный, или на зеленый свет.
"В настоящее время его личность не установлена. Больше в этом ДТП пострадавших нет", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Хмельницкой области из-за столкновения двух легковушек пострадали три человека.