У Києві чоловік помер від 14 ударів ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У столиці тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями виявили біля одного з будинків на бульварі Кольцова. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.
Так, 23 січня, близько 21:00 по спецлінії 102 до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на бульварі Кольцова чоловік отримав ножове поранення. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб.
На місці події правоохоронці виявили мертвим 27-річного киянина. За попередніми даними судмедексперта, на тілі потерпілого виявлено чотирнадцять колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.
Нагадаємо, під час сімейного конфлікту киянка, захищаючи мати від насильства, вдарила родича ножем.