Українець намагався вивезти трьох соколів до Катару

"Межі держави українець залишав через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Він планував вилетіти рейсом "Київ-Доха". Проте під час оформлення серед особистих речей українця правоохоронці виявили 3 соколів. Вже у ході фільтраційних заходів чоловік повідомив, що начебто не знав про "живу поклажу" у його валізі", - повідомила прес-служба.

Крім того, за послуги переміщення соколів чоловіку пообіцяли заплатити 500 дол.

Наразі птахів вилучено, а на порушника складено процесуальні матеріали.

Нагадаємо, 19 жовтня через пункт пропуску "Бориспіль" намагалися контрабандою вивезти до ОАЕ живих рідкісних соколоподібних птахів.