Українець намагався вивезти трьох соколів до Катару
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорті "Бориспіль" у чоловіка виявили серед багажу трьох соколів, яких він мав намір перевезти з України до Катару, передає УНН посилаючись на прес-службу ДПСУ Київської області.
"Межі держави українець залишав через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Він планував вилетіти рейсом "Київ-Доха". Проте під час оформлення серед особистих речей українця правоохоронці виявили 3 соколів. Вже у ході фільтраційних заходів чоловік повідомив, що начебто не знав про "живу поклажу" у його валізі", - повідомила прес-служба.
Крім того, за послуги переміщення соколів чоловіку пообіцяли заплатити 500 дол.
Наразі птахів вилучено, а на порушника складено процесуальні матеріали.
Нагадаємо, 19 жовтня через пункт пропуску "Бориспіль" намагалися контрабандою вивезти до ОАЕ живих рідкісних соколоподібних птахів.