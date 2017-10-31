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Українець намагався вивезти трьох соколів до Катару

Українець намагався вивезти трьох соколів до Катару

Київ • УНН

 • 8399 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорті "Бориспіль" у чоловіка виявили серед багажу трьох соколів, яких він мав намір перевезти з України до Катару, передає УНН посилаючись на прес-службу ДПСУ Київської області.

"Межі держави українець залишав через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Він планував вилетіти рейсом "Київ-Доха". Проте під час оформлення серед особистих речей українця правоохоронці виявили 3 соколів. Вже у ході фільтраційних заходів чоловік повідомив, що начебто не знав про "живу поклажу" у його валізі", - повідомила прес-служба.

Крім того, за послуги переміщення соколів чоловіку пообіцяли заплатити 500 дол.

Наразі птахів вилучено, а на порушника складено процесуальні матеріали.

Нагадаємо, 19 жовтня через пункт пропуску "Бориспіль" намагалися контрабандою вивезти до ОАЕ живих рідкісних соколоподібних птахів.

Українські Національні Новини

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