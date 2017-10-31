Украинец пытался вывезти трех соколов в Катар

"Границы государства украинец оставлял через международный аэропорт "Борисполь". Он планировал вылететь рейсом "Киев-Доха". Однако при оформлении среди личных вещей украинские правоохранители обнаружили 3 соколов. Уже в ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что якобы не знал о "живой поклаже" в его чемодане", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, за услуги перемещения соколов мужчине пообещали заплатить 500 долл.

Сейчас птиц изъяли, а на нарушителя составлены процессуальные материалы.

Напомним, 19 октября через пункт пропуска "Борисполь" пытались контрабандой вывезти в ОАЭ живых редких соколообразных птиц.