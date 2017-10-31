Украинец пытался вывезти трех соколов в Катар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" у мужчины обнаружили среди багажа трое соколов, которых он намеревался перевезти из Украины в Катар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ Киевской области.
"Границы государства украинец оставлял через международный аэропорт "Борисполь". Он планировал вылететь рейсом "Киев-Доха". Однако при оформлении среди личных вещей украинские правоохранители обнаружили 3 соколов. Уже в ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что якобы не знал о "живой поклаже" в его чемодане", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, за услуги перемещения соколов мужчине пообещали заплатить 500 долл.
Сейчас птиц изъяли, а на нарушителя составлены процессуальные материалы.
Напомним, 19 октября через пункт пропуска "Борисполь" пытались контрабандой вывезти в ОАЭ живых редких соколообразных птиц.