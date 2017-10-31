У Києві автомобіль врізався в тягач з прицепом, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У столиці на вулиці Заболотного автомобіль Ford на великій швидкості врізався в тягач з причепом. Внаслідок ДТП постраждав водій, передає УНН з посиланням на "Київ Оперативний".
"Ще одне ДТП і знову з постраждалими. На цей раз на Заболотного. За інформацією від свідків аварії, водій автомобіля Ford їхав на великій швидкості, намагаючись зробити випередження по правому ряду, не помітив сідельний тягач з причепом", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що водія Ford в дуже важкому стані госпіталізували.
Як повідомляв УНН, у Києві авто на іноземних номерах протаранило поліцію.