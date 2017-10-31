В Киеве автомобиль врезался в тягач с прицепом, есть пострадавший

“Ещё одно ДТП и вновь с пострадавшими. На этот раз на Заболотного. По информации от свидетелей аварии, водитель автомобиля Ford ехал на большой скорости, пытаясь совершить опережение по правом ряду, не заметил седельный тягач с прицепом”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что водителя Ford в очень тяжелом состоянии госпитализировали.

Как сообщал УНН, в Киеве авто на иностранных номерах протаранило полицию .