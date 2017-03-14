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У Китаї відтворили стародавню статую Будди

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Піднебесній частково відновлено десятиметрову статую Будди, яка 1600 років перебувала під землею. Про це повідомляє УНН з посиланням на Женьмінь жибао.

Зовнішній вигляд статуї в 20-й печері західної групи гротів Юньган у провінції Шаньсі відтворено від голови до ніг. Для цього вчені з Інституту вивчення Юньґанських печер скомпонували 130 кам'яних брил. Реставраційні роботи тривали понад 3 роки.

В історії світового буддизму відновлювальна пам’ятка вважається рідкісною.

Нагадаємо, що найбільшою в світі є статуя Будди в китайській провінції Хенань. Її висота становить 128 метрів. Ідея створити грандіозну святиню спала китайцям на думку після знищення в Афганістані двох величезні статуй цього божества.

Як повідомляв УНН, у рідному місті К.Маркса встановлять його шестиметрову статую.

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