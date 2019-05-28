У Хмельницькому повалене дерево пошкодило чотири автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Хмельницькому повалене дерево пошкодило чотири автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Повідомляється, що подія сталася 28 травня о 15:00 на пров. Проїзному – на чотири припаркованих легкових автомобілі впало дерево, частково перекривши рух автотранспорту.
До місця виклику прибули рятувальники, оперативно розрізали та прибрали гілки поваленого дерева з понівечених автомобілів, а також розчистили проїжджу частину дороги.
Зазначається, що нещасних випадків під час події не було.
Нагадаємо, у Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево.