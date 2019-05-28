В Хмельницком поваленное дерево повредило четыре автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Хмельницком поваленное дерево повредило четыре автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Сообщается, что происшествие произошло 28 мая в 15:00 на ул. Проездной - на четыре припаркованных легковых автомобиля упало дерево, частично перекрыв движение автотранспорта.
К месту вызова прибыли спасатели, оперативно разрезали и убрали ветви поваленного дерева из искореженных автомобилей, а также расчистили проезжую часть дороги.
Отмечается, что несчастных случаев во время происшествия не было.
Напомним, в Николаеве на маршрутку с пассажирами упало дерево.