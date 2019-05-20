У Херсонській області невідомі у формі поліції, скоїли зухвалий розбійний напад
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Херсонській області невідомі у формі з написом “поліція” скоїли розбійний напад. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вночі у селі Першопокрова. Троє невідомих у формі з написом “поліція” та балаклавах проникли до будинку місцевої жительки, яка займається підприємництвом. Зловмисники напали на жінку та облили її сина (чоловіка 1989 року народження) бензином.
Після чого погрожуючи електрошокером змусили господиню віддати їм гроші та цінності. Загальна сума награбовано перевищує 300 тисяч гривень.
Зловмисники зачинили потерпілих у ванні та зникли з місця скоєння злочину.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, днями у Чернігівській області зловмисники здійснили пограбування у готельному номері.