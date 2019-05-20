В Херсонской области неизвестные в форме полиции, совершили дерзкое разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Херсонской области неизвестные в форме с надписью “полиция” совершили разбойное нападение. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло ночью в селе Першопокрова. Трое неизвестных в форме с надписью “полиция” и балаклавах проникли в дом местной жительницы, которая занимается предпринимательством.
Злоумышленники напали на женщину и облили ее сына (мужчина 1989 года рождения) бензином. После чего угрожая электрошокером заставили хозяйку отдать им деньги и ценности. Общая сумма награблено превышает 300 000 гривен.
Злоумышленники закрыли пострадавших в ванне и скрылись с места преступления.
Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, на днях в Черниговской области злоумышленники совершили ограбление в гостиничном номере .