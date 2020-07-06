У Херсоні припинили діяльність мережі порностудій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Херсоні правоохоронці припинили діяльність мережі порностудій, де моделі користувались веб-кам сайтом та надавали іноземцям порноконтент у режимі реального часу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
“Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, спільно із слідчим відділом Херсонського відділу поліції та під процесуальним керівництвом Херсонської місцевої прокуратури припинили діяльність порностудії, яка працювала у Херсоні”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронці встановили організатора, адміністратора та моделей причетних до злочинного бізнесу. Організатор займався господарськими та фінансовими питаннями, добирав персонал, консультував дівчат, вів бухгалтерський облік. А адміністратор слідкував за справністю обладнання, підшукував кадри в соціальних мережах, навчав користуванню спеціалізованого веб-кам сайту в Інтернеті.
“Моделі працювали за комп’ютерами в приміщенні порностудії, що знаходилась у місті. Кожен комп’ютер був оснащений веб-камерою для онлайн-відеозйомки та професійним освітленням. Дівчата користувались спеціалізованим веб-кам сайтом та надавали іноземцям порноконтент у режимі реального часу. Сплата за послуги здійснювалось щохвилинно в іноземній валюті”, — зазначається в повідомленні.
Також під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили комп’ютери, ноутбуки, веб-камери, мікрофони та інші носії інформації, які використовувались для створення і розповсюдження відео порнографічного характеру.
“Поліцейські виявили та задокументували протиправну діяльність шістьох дівчат віком від 22-х до 28-ми років, які у якості веб-моделей безпосередньо займалися розповсюдженням продукції порнографічного характеру”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст.301 Кримінального кодексу України “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”. Наразі готується повідомлення про підозру організатору та адміністратору порностудії.
Нагадаємо, у Кривому Розі викрили порностудію.