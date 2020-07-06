В Херсоне прекратили деятельность сети порностудий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Херсоне правоохранители пресекли деятельность сети порностудий, где модели пользовались веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, совместно со следственным отделом Херсонского отдела полиции и под процессуальным руководством Херсонской местной прокуратуры пресекли деятельность порностудии, которая работала в Херсоне", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители установили организатора, администратора и моделей причастных к преступному бизнесу. Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами, подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. А администратор следил за исправностью оборудования, подыскивал кадры в социальных сетях, учил пользованию специализированного веб-кам сайта в Интернете.
"Модели работали на компьютерах в помещении порностудии, которая находилась в городе. Каждый компьютер был оснащен веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Девушки пользовались специализированным веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Оплата за услуги осуществлялось ежеминутно в иностранной валюте", - отмечается в сообщении.
Также во время санкционированного обыска полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.
"Полицейские выявили и задокументировали противоправную деятельность шестерых девушек в возрасте от 22-х до 28-ми лет, в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера", - говорится в сообщении.
Кроме того, открытое уголовное производство по ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Сейчас готовится сообщение о подозрении организатору и администратору порностудии.
Напомним, в Кривом Роге разоблачили порностудию.