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В Херсоне прекратили деятельность сети порностудий

В Херсоне прекратили деятельность сети порностудий

Киев  •  УНН

 • 14048 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Херсоне правоохранители пресекли деятельность сети порностудий, где модели пользовались веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, совместно со следственным отделом Херсонского отдела полиции и под процессуальным руководством Херсонской местной прокуратуры пресекли деятельность порностудии, которая работала в Херсоне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители установили организатора, администратора и моделей причастных к преступному бизнесу. Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами, подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. А администратор следил за исправностью оборудования, подыскивал кадры в социальных сетях, учил пользованию специализированного веб-кам сайта в Интернете.

"Модели работали на компьютерах в помещении порностудии, которая находилась в городе. Каждый компьютер был оснащен веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Девушки пользовались специализированным веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Оплата за услуги осуществлялось ежеминутно в иностранной валюте", - отмечается в сообщении.

Также во время санкционированного обыска полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.

"Полицейские выявили и задокументировали противоправную деятельность шестерых девушек в возрасте от 22-х до 28-ми лет, в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, открытое уголовное производство по ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Сейчас готовится сообщение о подозрении организатору и администратору порностудии.

Напомним, в Кривом Роге разоблачили порностудию.

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