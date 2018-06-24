У Харкові застрелили подружжя та поранили їхню 13-річну дитину

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Поліція у Харкові затримала підозрюваного у подвійному вбивстві. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"Тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка. При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Вказану автівку затримали біля станції метро Київська. У ній виявили вогнепальну зброю.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З'ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали серійного вбивцю-ґвалтівника, жертвами якого стали шість жінок, двоє з яких загинули. 

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