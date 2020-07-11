У Харкові внаслідок бійки між двома громадянами Туркменістану один з іноземців - загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Харкові 26-річний громадянин Туркменістану підозрюється у вбивстві земляка під час бійки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Харківській області.
“10 липня близько 00:25 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Матюшенка помер чоловік”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що було встановлено, що в кареті швидкої допомоги під час надання медичної допомоги помер 26-річний уродженець Туркменістану. Знайомі померлого повідомили, що нещодавно поблизу місця події у них відбулась бійка, під час якої чоловік впав на землю та втратив свідомість.
Поліцейські Київського відділу поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили чоловіка, який завдав смертельних травм іноземцю.
“Ним також виявився 26-річний громадянин Туркменістану”, — додається у повідомленні.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Нагадаємо, у Харкові на тренувальному футбольному полі під час гри у футбол помер 29-річний громадянин Іраку.