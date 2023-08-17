У Харкові викрили діяльність шахрайського кол-центру: злочинці видавали себе за співробітників банків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Харкові викрито шахрайський кол-центр, співробітники якого обдурювали людей, видаючи себе за співробітників банківських установ, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Відомо, що учасники цієї схеми облаштували приміщення в центрі міста необхідним обладнанням. Вони набирали співробітників різними методами, включаючи трансляції у соціальних мережах. Під час цих трансляцій вони пояснювали умови роботи та “відсутність ризиків” та інше.
Після завершення навчання співробітники колл-центру виконували роботу за попередньо створеним планом. Вони використовували неправдиву інформацію, загрози щодо блокування рахунків та застосовували психологічний тиск, аби їх жертви повідомляли дані своїх банківських карт або переказували гроші на рахунок шахраїв.
16 серпня 2023 року під час обшуку у приміщенні офісу вдалося виявити близько 130 осіб, які здійснювали свою діяльність там. Зібрано системні блоки, жорсткі диски, телефони, робочі блокноти та інші матеріали, які свідчать про незаконну діяльність.
Проводиться розслідування з метою встановлення осіб, які беруть участь у вчиненні злочину.
Наразі розглядається можливість застосування арешту до конфіскованого майна. Після проведення всіх необхідних слідчих дій буде проведена адекватна юридична оцінка зібраних доказів і прийняте рішення щодо повідомлення підозри.
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