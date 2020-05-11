У Харкові травмували пішохода внаслідок потрійного ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Поліція встановлює обставини ДТП в Київському районі Харкова. Травми отримала 34-річна жінка-пішохід. Її госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Повідомлення про аварію по вулиці Героїв Праці надійшло до поліції 10 травня о 16:50.
Попередньо встановлено, що потерпіла переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Водії автомобілів Lexus та Renault зупинились перед переходом для пропуску пішоходів. У той же час водій автівки Mercedes-benz не встиг загальмувати та скоїв наїзд на автомобіль Lexus, який стояв попереду. Від удару транспортний засіб відкинуло на пішохода та автомобіль Renault.
Інформація про подію зареєстрована в Київському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Харкові чоловік на викраденому авто збив поліцейського, оголошено операцію "Перехоплення".