У Харкові скасовують плату за комунальні послуги – Ігор Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Харкові скасовують плату за комунальні послуги, які надає місто, з 24 лютого і до кінця розв’язаної рф війни проти України, заявив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. Про це повідомляє УНН.
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"Знаю і розумію як вам важко, як ви стійко тримайтеся, переносячи всі жахи війни. Тому всі комунальні послуги, які надає місто, а це гаряча і холодна вода, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкової території та інші, з 24 лютого і до кінця війни будуть списані", – сказав Терехов.
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Також мер міста подякував всім людям, які, незважаючи на бойові дії, продовжують оплачувати послуги житлово-комунального господарства. Також Ігор Терехов пообіцяв, що з приходом миру в Україну платежі будуть перераховані.
На оплату роботи комунальників це ніяк не вплине.
"Їхня героїчна праця буде оплачуватися в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету", – зазначив Терехов.
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