В Харькове отменяют плату за коммунальные услуги - Игорь Терехов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Харькове отменяют плату за коммунальные услуги, которые предоставляет город, с 24 февраля и до конца развязанной рф войны против Украины, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Об этом сообщает УНН.
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"Знаю и понимаю как вам тяжело, как вы стойко держитесь, перенося все ужасы войны. Поэтому все коммунальные услуги, которые предоставляет город, а это горячая и холодная вода, отопление, вывоз мусора, содержание придомовой территории и другие, с 24 февраля и до конца войны будут списаны", - сказал Терехов.
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Также мэр города поблагодарил всем людям, которые, несмотря на боевые действия, продолжают оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства. Также Игорь Терехов пообещал, что с приходом мира в Украину платежи будут перечислены.
На оплату работы коммунальщиков это никак не повлияет.
"Их героический труд будет оплачиваться в полном объеме за счет средств городского бюджета", - отметил Терехов.
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