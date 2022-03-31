Російські окупанти у Харкові знищили 15% житлових будинків - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Харківський міський голова Ігор Терехов під час телемарафону розповів, що армія рф знищила у місті 15% житлових будинків. Інформує УНН.
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"За 35 днів усього у Харкові зруйновано 1531 об'єкт, в тому числі 1292 житлові будинки. Російська армія зруйнувала 76 шкіл, 54 дитячі садочки, 16 лікарень. У руїнах - 239 адміністративних будівель", - заявив він.
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Із Харкова виїхало близько третини населення.