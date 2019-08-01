У Харкові шукають вибухівку в аеропорту, на залізниці та у низці держустанов

“Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, залізничної станції, вокзала та 11 державних установ надійшли на електронну пошту поліції 1 серпня близько 16:00”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 19:00 огляд приміщень та прилеглої території ще тривав.

Як повідомляв УНН, чоловік “замінував” міст і автовокзал на Хмельниччині, щоб помститись водію автобуса.