У Харкові шукають вибухівку в аеропорту, на залізниці та у низці держустанов

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Невідомий повідомив про замінування у Харкові 14 об’єктів, серед яких аеропорт, залізнична станція та вокзал. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, залізничної станції, вокзала та 11 державних установ надійшли на електронну пошту поліції 1 серпня близько 16:00”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 19:00 огляд приміщень та прилеглої території ще тривав.

Як повідомляв УНН, чоловік “замінував” міст і автовокзал на Хмельниччині, щоб помститись водію автобуса.

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