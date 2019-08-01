У Харкові шукають вибухівку в аеропорту, на залізниці та у низці держустанов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Невідомий повідомив про замінування у Харкові 14 об’єктів, серед яких аеропорт, залізнична станція та вокзал. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Харківської області.
“Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, залізничної станції, вокзала та 11 державних установ надійшли на електронну пошту поліції 1 серпня близько 16:00”, — йдеться в повідомленні.
Станом на 19:00 огляд приміщень та прилеглої території ще тривав.
Як повідомляв УНН, чоловік “замінував” міст і автовокзал на Хмельниччині, щоб помститись водію автобуса.