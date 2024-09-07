У Харкові пролунали два вибухи - Терехов
Київ • УНН
У Харкові 7 вересня пролунало два вибухи, про що повідомила місцева влада. Голова області Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов підтвердили інформацію та закликали мешканців перейти до укриття.
Вдень, 7 вересня, у Харкові пролунало два вибухи. Про це повідомила місцева влада, передає УНН.
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Зокрема, голова Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів та закликав мешканців Харкова перейти до укриття.
Своєю чергою міський голова міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові чули два вибухи.