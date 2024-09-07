В Харькове прогремели два взрыва - Терехов
Киев • УНН
В Харькове 7 сентября прогремело два взрыва, о чем сообщили местные власти. Глава области Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов подтвердили информацию и призвали жителей перейти в укрытие.
Днем, 7 сентября, в Харькове прогремело два взрыва. Об этом сообщили местные власти, передает УНН.
Детали
В частности, глава Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова перейти в укрытие.
В свою очередь городской голова города Игорь Терехов заявил, что в Харькове слышали два взрыва.