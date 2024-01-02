У Харкові кількість постраждалих через атаку рф зросла до 50, одна людина загинула - ДСНС

Кількість постраждалих через сьогоднішню ворожу атаку на Харків зросла до 50, з них шестеро - діти. Одна людина загинула. Про це повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Харків. У результаті ранкової атаки постраждало вже 50 людей (з них 6 дітей), одна людина загинула - повідомили у ДСНС.

Усі пожежі, як вказано, ліквідовано.

Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 47 постраждалих у Харкові.