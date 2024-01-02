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У Харкові кількість постраждалих через атаку рф зросла до 50, одна людина загинула - ДСНС

У Харкові кількість постраждалих через атаку рф зросла до 50, одна людина загинула - ДСНС

Київ • УНН

 • 34330 перегляди

Ворожий напад на Харків призвів до поранення 50 осіб, у тому числі шістьох дітей, та загибелі однієї особи; всі пожежі ліквідовано, рятувальники працюють.

Кількість постраждалих через сьогоднішню ворожу атаку на Харків зросла до 50, з них шестеро - діти. Одна людина загинула. Про це повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Харків. У результаті ранкової атаки постраждало вже 50 людей (з них 6 дітей), одна людина загинула

- повідомили у ДСНС.

Усі пожежі, як вказано, ліквідовано.

Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень.

Доповнення

Раніше повідомлялося про 47 постраждалих у Харкові.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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