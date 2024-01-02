У Харкові кількість постраждалих через атаку рф зросла до 50, одна людина загинула - ДСНС
Київ • УНН
Ворожий напад на Харків призвів до поранення 50 осіб, у тому числі шістьох дітей, та загибелі однієї особи; всі пожежі ліквідовано, рятувальники працюють.
Кількість постраждалих через сьогоднішню ворожу атаку на Харків зросла до 50, з них шестеро - діти. Одна людина загинула. Про це повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
Харків. У результаті ранкової атаки постраждало вже 50 людей (з них 6 дітей), одна людина загинула
Усі пожежі, як вказано, ліквідовано.
Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень.
Доповнення
Раніше повідомлялося про 47 постраждалих у Харкові.