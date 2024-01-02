Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до 47
Київ • УНН
Обстріл Харкова російськими військами призвів до поранення 47 осіб
У Харкові кількість постраждалих через сьогоднішню ракетну атаку російських військ зросла до 47 осіб. Про це повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.
Станом на зараз кількість поранених збільшилась до 47 осіб
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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова російськими військами поранено 45 осіб, одна літня жінка перебуває в комі.