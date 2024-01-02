Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до 47 

У Харкові кількість постраждалих через сьогоднішню ракетну атаку російських військ зросла до 47 осіб. Про це повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.

Станом на зараз кількість поранених збільшилась до 47 осіб - повідомив Чубенко.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова російськими військами поранено 45 осіб, одна літня жінка перебуває в комі.