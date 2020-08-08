У Хабаровську розпочалася чергова протестна акція

Початок мітингу, як і в випадку з минулими акціями, було заплановано на 12.00 (05:00 за київським часом). До цього часу, за даними порталу, у будівлі крайового уряду на площі Леніна зібралися близько 2 тис. осіб. Після цього вони почали ходу центральними вулицями вулицями міста. Демонстранти, як і раніше, вимагають чесного і відкритого суду для Фургала в Хабаровську, а не в Москві.

За оцінкою адміністрації Хабаровська, на черговий мітинг на підтримку колишнього глави регіону вийшли 2,8 тис. осіб. “Активність учасників несанкціонованих акцій продовжує знижуватися. У громадян з’являється розуміння небезпеки перебування в місцях масового скупчення людей для здоров’я і сімейного бюджету”, — вказали в мерії.

У ній додали, що вже було складено більше ста протоколів, а суд притягнув до відповідальності 11 осіб.

“Учасникам акцій виписані штрафи в цілому на більш ніж 100 тис. руб., на суму майже в 3,5 млн руб. направлено повідомлень власникам транспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху в ході маніфестацій”, — заявили в адміністрації Хабаровська, нагадавши, що в регіоні як і раніше діють обмеження щодо проведення масових і публічних заходів.

Прямий ефір з Хабаровська: