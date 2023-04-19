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У Керчі анонсували навчання росгвардії

У Керчі анонсували навчання росгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російський глава Керчі Святослав Брусаков анонсував навчання росгвардії, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

За його словами, вони відбудуться 20 квітня у районі шосе Героїв Сталінграда, 27.

«Шановні керчани, переконливе прохання, дотримуйтесь спокою», – написав російський чиновник.

11-13 квітня у Керчі вже проходили навчання. Бійці росгвардії відпрацьовували «практичні навички з використанням холостої стрілянини та вибухових пакетів».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". Сергій Аксьонов називав безпілотники "основною загрозою" для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.

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