В Керчи анонсировали учения росгвардии

Детали

По его словам, они состоятся 20 апреля в районе шоссе Героев Сталинграда, 27.

«Уважаемые керчане, убедительная просьба, соблюдайте спокойствие», – написал российский чиновник.

11-13 апреля в Керчи уже проходили учения. Бойцы росгвардии отрабатывали «практические навыки с использованием холостой стрельбы и взрывпакетов».

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". Сергей Аксенов называл беспилотники "основной угрозой" для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На острове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.