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У Катарі кажуть, аеропорт Кабула на 90% готовий до роботи, в п'ятницю буде перший рейс

У Катарі кажуть, аеропорт Кабула на 90% готовий до роботи, в п'ятницю буде перший рейс

Київ • УНН

 • 17475 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Аеропорт Кабула в Афганістані приблизно на 90% готовий до роботи, але його повторне відкриття планується поступово. Про це в четвер заявив офіційний представник Катару, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Кабульський аеропорт був закритий після припинення масових повітряних перевезень під керівництвом США його громадян, інших громадян Заходу і афганців, які допомагали західним країнам.

За словами іншого офіційного представника Катару, представника міністерства закордонних справ Мутлака бін Маджед Аль Кахтані, в п'ятницю очікується рейс. Він додав, що рейс з Кабула в четвер був регулярним, а не евакуаційним.

За словами джерела Reuters, польоти в Кабул поки будуть здійснюватися через повітряний простір Пакистану.

Додамо, що за словами неназваного джерела AFP, близько 200 іноземців, включаючи громадян США, покинуть Кабул першим рейсом після відкриття аеропорту.

Що було раніше

Раніше ЗМІ повідомили, що спеціальний борт ВВС Казахстану прибув у четвер в аеропорт Кабула для евакуації 200 американців, а також громадян інших країн.

Радикальний рух "Талібан" погодилося дозволити вилетіти чартерними рейсами з аеропорту Кабула 200 американцям і громадянам третіх країн, які залишилися в Афганістані після завершення військової операції США по евакуації.

У середу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що радикали не випускають з Афганістану чартерні авіарейси, якими намагається покинути країну низка категорій її громадян, і Сполучені Штати працюють над вирішенням цієї проблеми.

У свою чергу прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі зазначила, що США через побоювання щодо безпеки не стануть приймати на своїх військових базах чартерні рейси з Афганістану, якщо на борту буде знаходитися велика кількість невідомих американській стороні людей, які не пройшли належну перевірку.

Евакуація українців

У четвер глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому.

За словами міністра, МЗС працює через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх Україні країн, "також мають зв'язки з талібами", в Україні для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси.

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