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В Катаре говорят, аэропорт Кабула на 90% готов к работе, в пятницу будет первый рейс

В Катаре говорят, аэропорт Кабула на 90% готов к работе, в пятницу будет первый рейс

Киев  •  УНН

 • 17468 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Аэропорт Кабула в Афганистане примерно на 90% готов к работе, но его повторное открытие планируется постепенно. Об этом в четверг заявил официальный представитель Катара, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кабульский аэропорт был закрыт после прекращения массовых воздушных перевозок под руководством США его граждан, других граждан Запада и афганцев, которые помогали западным странам.

По словам другого официального представителя Катара, представителя министерства иностранных дел Мутлака бин Маджед Аль Кахтани, в пятницу ожидается рейс. Он добавил, что рейс из Кабула в четверг был регулярным, а не эвакуационным.

По словам источника Reuters, полеты в Кабул пока будут осуществляться через воздушное пространство Пакистана.

Добавим, что по словам неназванного источника AFP, около 200 иностранцев, включая граждан США, покинут Кабул первым рейсом после открытия аэропорта.

Что было ранее

Ранее СМИ сообщили, что специальный борт ВВС Казахстана прибыл в четверг в аэропорт Кабула для эвакуации 200 американцев, а также граждан других стран.

Радикальное движение “Талибан” согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам третьих стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикалы не выпускают из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан, и Соединенные Штаты работают над решением данной проблемы.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США из-за опасений относительно безопасности не станут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться большое число неизвестных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.

Эвакуация украинцев

В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

По словам министра, МИД работает через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных Украине стран, "также имеющих связи с талибами", в Украине для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.

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