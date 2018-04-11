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У Карпатських лісах нарахували більше 5,5 тисяч білок

У Карпатських лісах нарахували більше 5,5 тисяч білок

Київ • УНН

 • 153745 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Закарпатські лісівники провели щорічну таксацію (облік – ред.) дикої фауни у всіх мисливських господарствах області. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Зокрема, однією з найчисельніших популяцій виявилися білки, яких у Карпатських лісах нарахували 5589 особин.

“Такий щорічний облік здійснюється з метою об’єктивного контролю за використанням і відтворенням мисливських тварин на території області. Таксацію тварин проводили в основному методом шумового погона і маршрутним методом, а також наглядом в місцях підгодівлі. Такі методи дали можливість більш точно визначити чисельність мисливських тварин і місця їх перебування на території господарств”, — розповіла УНН речниця Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова.

Карпатські білки, які переважно є бурими, а не рудими, є мешканцями і обласного центру Закарпаття — Ужгорода. Тут ці тварини живуть у парках, скверах, садах, біля багатоповерхівок, і нерідко “заходять у гості” на балкони до ужгородців. У місцевих мешканців є багато історій про контакти з прудкими і винахідливими тваринками. Так, одного разу, від білки на балконі сховали сухофрукти, натомість тварина не лише знайшла продукти, а й “переховала” їх вже у квартирі мешканців.

Випереджають білок за кількістю лише козулі, яких нарахували 8449 особин. Також лісівниками зафіксовано 3229 лисиць, 2808 лісових куниць, 2660 кабанів, 1862 європейські олені, 1308 борсуків, 738 лісових котів, 218 муфлонів, 112 ведмедів тощо.

Як раніше повідомляв УНН, сойки, білки та лебеді в Ужгороді зустрічають перше тепло.

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