У Карпатах температура впала до 9° морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах зафіксували 9 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Деталі
Так, станом на ранок 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - був східний вітер 18 м/с.
Температура повітря знизилася до 9° морозу, при цьому - тут було хмарно і був туман.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, по Україні сьогодні опадів не очікується, уночі - мороз, удень - до 17 градусів тепла.
У південних та східних областях місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму та Приазов'ї 4-7° тепла, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті 15-17°.