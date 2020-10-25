У Карабасі вірменська армія зазнала великих втрат — Міноборони Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В районі Агдере і Ходжавенда вірменські війська понесли великі втрати в живій силі. Частини ВС Вірменії застосовували проти азербайджанської армії танки, міномети і артилерію. Про це з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану повідомляє Anadolu, передає УНН.
“В ході останніх боїв, ВС Азербайджану розширили площу звільнених від окупації земель. На території Ходжавендського, Губадлінського і Лачинського районів противник змушений був відступити з цілого ряду окупованих територій. В районі Агдере і Ходжавенда вірменські війська понесли великі втрати в живій силі, відчувається нестача боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.
Також в Губадлінському районі Азербайджану знищено частину резервістів, відправлених до Нагірного Карабаху з території Котайкської області Вірменії.
“За добу на різних напрямках фронту виведені з ладу 2 танка, 2 БМП, 4 гаубиці D-30, артилерійську гармату „Гіацинт-Б“, 7 одиниць іншої військової техніки ЗС Вірменії”, — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, в Азербайджані в суботу під обстріл з боку Вірменії потрапили два райони, є жертви.
Як повідомляв УНН, з початку ескалації ситуації навколо Нагірного Карабаху з азербайджанської сторони загинули більше 60 мирних жителів, ще понад 290 цивільних осіб поранені. У Вірменії заявили, що Нагірному Карабаху загрожує гуманітарна та екологічна катастрофа через які загинули під час боїв в регіоні людей.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що говорити про миротворців в Карабасі можна тільки після деокупації територій. Однак прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.