В Азербайджане под обстрелы попали два района, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Азербайджане в субботу под обстрелы со стороны Армении попали два района, есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, передает УНН.
“С утра 24 октября вооруженные силы противника обстреливали районы Горанбой и Татар интенсивными ракетами и тяжелой артиллерией по различным направлениям”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обстрела в селе Кабирли погиб человек 2004 году рождения. Кроме того, от артиллерийских снарядов в селе Тапгарагоюнлу Горанбойской области повреждены жилые дома.
Как сообщал УНН, с начала эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погили более 60 мирных жителей, еще более 290 гражданских лиц ранены. В Армении заявили, что Нагорном Карабахе грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших во время боев в регионе людей.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе можно только после деоккупации территорий. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.