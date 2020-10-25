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В Азербайджані під обстріли потрапили два райони, є жертви

В Азербайджані під обстріли потрапили два райони, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Азербайджані в суботу під обстріли з боку Вірменії потрапили два райони, є жертви. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури країни, передає УНН.

“З ранку 24 жовтня Збройні сили противника обстрілювали райони Горанбой та Татар інтенсивними ракетами та важкою артилерією з різних напрямків”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу в селі Кабірлі загинув чоловік 2004 году народження. Крім того, від артилерійських снарядів у селі Тапгарагоюнлу Горанбойської області пошкоджені житлові будинки.

Як повідомляв УНН, з початку ескалації ситуації навколо Нагірного Карабаху з азербайджанської сторони загинули понад 60 мирних жителів, ще понад 290 цивільних громадян поранені. У Вірменії заявили, що Нагірному Карабаху загрожує гуманітарна та екологічна катастрофа через загиблих під час боїв в регіоні людей.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що говорити про миротворців у Карабасі можна лише після деокупації територій. Проте прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

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