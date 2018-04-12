У Канаді знайшли суперсолоні озера
Київ • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. У Канаді під шаром вічної мерзлоти виявлені два суперсолоні озера. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.
Вчені з університету Альберти встановили, що вода в цих озерах знаходиться на глибині 550-750 метрів під шаром льоду і може мати солоність, яка в чотири-п'ять разів перевищує океанську.
Якщо ця інформація підтвердиться, то озера стануть єдиними в світі підльодовиковими солоними водоймами. Наразі вченим відомо про декілька сотень підльодовикових озер, але всі вони - прісноводні.
Як повідомляє УНН, найспекотніша пустеля світу Сахара збільшується на південь, підбираючись до тропічної місцевості в Судані і Чаді, перетворюючи зелену рослинність і ґрунт, яка колись використовувалася для землеробства, в безплідну землю.