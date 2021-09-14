У Канаді пройшли акції протесту проти обов'язкових щеплень від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сотні канадців взяли участь в акціях протесту, які в понеділок пройшли в різних містах Канади, проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу певних категорій громадян, а також проти введення ковід-паспортів. За даними телеканалу CBC, протестуючі збиралися навпроти лікарень в таких містах, як Торонто, Оттава (обидва міста знаходяться в провінції Онтаріо), Вінніпег (провінція Манітоба), Монреаль (провінція Квебек) і Галіфакс (провінція Нова Шотландія), передає УНН.
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Учасники протестних акцій не викрикували жодних гасел, але тримали в руках плакати, в тому числі із закликами до влади скасувати паспорти вакцинації та дати людям можливість самим вибирати, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні.
Напередодні акцій біля лікарень були виставлені огорожі і поліцейські кордони. Влада побоювалася, що демонстранти блокуватимуть роботу медичних установ, але акції пройшли мирно.
Доповнення
Дії протестувальників засудили низка канадських політиків, в тому числі і прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Влада ряду канадських регіонів, таких як Британська Колумбія, Квебек, Манітоба і Нова Шотландія, оголосили про введення паспортів вакцинації, без яких люди не зможуть відвідувати ресторани, спортзали, кінотеатри і різні масові заходи. В Онтаріо такі паспорти введуть з 22 вересня. Крім того, багато регіонів зажадали від медичних працівників, поліцейських та інших категорій громадян пройти обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, що викликало невдоволення у певної частини канадського суспільства.
Нагадаємо
У Франції в минулі вихідні на акції протесту проти санітарних пропусків вийшли 121 тис. чоловік.