В Канаде прошли акции протеста против обязательных прививок от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сотни канадцев приняли участие в акциях протеста, которые в понедельник прошли в разных городах Канады, против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения ковид-паспортов. По данным телеканала CBC, протестующие собирались напротив больниц в таких городах, как Торонто, Оттава (оба города находятся в провинции Онтарио), Виннипег (провинция Манитоба), Монреаль (провинция Квебек) и Галифакс (провинция Новая Шотландия), передает УНН.
Детали
Участники протестных акций не выкрикивали никаких лозунгов, но держали в руках плакаты, в том числе с призывами к власти отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививки от коронавируса или нет.
Накануне акций у больниц были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что демонстранты будут блокировать работу медицинских учреждений, но акции прошли мирно.
Дополнение
Действия протестующих осудили ряд канадских политиков, в том числе и премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Власти ряда канадских регионов, таких как Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Новая Шотландия, объявили о введении паспортов вакцинации, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия. В Онтарио такие паспорта введут с 22 сентября. Кроме того, многие регионы потребовали от медицинских работников, полицейских и других категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, что вызвало недовольство у определенной части канадского общества.
Напомним
Во Франции в минувшие выходные на акции протеста против санитарных пропусков вышли 121 тыс. человек.