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В Канаде прошли акции протеста против обязательных прививок от коронавируса

В Канаде прошли акции протеста против обязательных прививок от коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сотни канадцев приняли участие в акциях протеста, которые в понедельник прошли в разных городах Канады, против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения ковид-паспортов. По данным телеканала CBC, протестующие собирались напротив больниц в таких городах, как Торонто, Оттава (оба города находятся в провинции Онтарио), Виннипег (провинция Манитоба), Монреаль (провинция Квебек) и Галифакс (провинция Новая Шотландия), передает УНН.

Детали

Участники протестных акций не выкрикивали никаких лозунгов, но держали в руках плакаты, в том числе с призывами к власти отменить паспорта вакцинации и дать людям возможность самим выбирать, делать им прививки от коронавируса или нет.

Накануне акций у больниц были выставлены ограждения и полицейские кордоны. Власти опасались, что демонстранты будут блокировать работу медицинских учреждений, но акции прошли мирно.

Дополнение

Действия протестующих осудили ряд канадских политиков, в том числе и премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Власти ряда канадских регионов, таких как Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Новая Шотландия, объявили о введении паспортов вакцинации, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия. В Онтарио такие паспорта введут с 22 сентября. Кроме того, многие регионы потребовали от медицинских работников, полицейских и других категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, что вызвало недовольство у определенной части канадского общества.

Напомним

Во Франции в минувшие выходные на акции протеста против санитарных пропусков вышли 121 тыс. человек.

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