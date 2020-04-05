У Кабміні пояснили, чи штрафуватимуть за похід у парк
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів роз'яснили, яка відповідальність чекає за порушення правил карантину та чи можуть оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски, передає УНН.
Так, у Кабміні наголосили, що за порушення правил карантину українців може очікувати штраф.
"За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.
Як повідомляв УНН, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.