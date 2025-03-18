У гімназії в Києві сталася бійка між семикласниками: поліція проводить перевірку

У Києві сталася бійка між учнями гімназії, конфлікт між семикласниками стався тиждень тому, причини з'ясовуються, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

Поліція, як зазначається, проводить перевірку за фактом бійки, що сталася в одному з навчальних закладів Голосіївського район.

Інформацію про інцидент між учнями гімназії поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. До цього повідомлень чи заяв щодо зазначеної події до поліції, як вказано, не надходило.

Попередньо встановлено, що конфлікт між семикласниками відбувся ще тиждень тому. Його причини, а також інші обставини наразі з’ясовують ювенальні поліцейські, які спілкуються із неповнолітніми учасниками конфлікту, їх батьками та адміністрацією навчального закладу - зазначили у поліції.

На Львівщині побили дитину на території школи: відкрито провадження