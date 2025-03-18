В гимназии в Киеве произошла драка между семиклассниками: полиция проводит проверку

В Киеве произошла драка между учениками гимназии, конфликт между семиклассниками произошел неделю назад, причины выясняются, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

Полиция, как отмечается, проводит проверку по факту драки, произошедшей в одном из учебных заведений Голосеевского района.

Информацию об инциденте между учениками гимназии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. До этого сообщений или заявлений о данном происшествии в полицию, как указано, не поступало.

Предварительно установлено, что конфликт между семиклассниками произошел еще неделю назад. Его причины, а также другие обстоятельства сейчас выясняют ювенальные полицейские, которые общаются с несовершеннолетними участниками конфликта, их родителями и администрацией учебного заведения