В гимназии в Киеве произошла драка между семиклассниками: полиция проводит проверку
Киев • УНН
Киевская полиция проверяет информацию о драке между учениками гимназии в Голосеевском районе, обнаруженную в соцсетях. Конфликт между семиклассниками произошел неделю назад, причины выясняются.
В Киеве произошла драка между учениками гимназии, конфликт между семиклассниками произошел неделю назад, причины выясняются, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Детали
Полиция, как отмечается, проводит проверку по факту драки, произошедшей в одном из учебных заведений Голосеевского района.
Информацию об инциденте между учениками гимназии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. До этого сообщений или заявлений о данном происшествии в полицию, как указано, не поступало.
Предварительно установлено, что конфликт между семиклассниками произошел еще неделю назад. Его причины, а также другие обстоятельства сейчас выясняют ювенальные полицейские, которые общаются с несовершеннолетними участниками конфликта, их родителями и администрацией учебного заведения
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство13.03.25, 12:56 • 46582 просмотра