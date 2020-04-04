У Грузії зафіксована перша смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Грузії померла пацієнтка, інфікована коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузію Online.
Йдеться про 79-річну жінку. Про це заявив директор Першої університетської клініки Леван Ратіані.
Пацієнтка була госпіталізована 31 березня і мала супутні захворювання.
"31 березня в Департамнент критичної медицини нашої клініки був доставлений пацієнт в критичному стані в віці 79 років, у якої було підтверджено наявність коронавірусу. В анамнезі у пацієнта відзначався різкий дефіцит ваги протягом останніх 6 місяців. Була підтверджена двостороння пневмонія, сепсис. Сьогодні о 9 годині ранку, на жаль, зафіксовано летальний результат", - заявив Леван Ратіані.
Станом на 4 квітня в Грузії 156 випадків зараження коронавірусною інфекцією.