У Грузії впав у море дельтаплан з українським туристом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Батумі впав у море дельтаплан з двома туристами, один із них — 70-річний громадянин України. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий портал “Новости Грузии”.
Обох туристів грузинські рятувальники оперативно витягли з моря на берег. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує.
За повідомленням Служби з управління надзвичайними ситуаціями Грузії цими туристами виявилися 70-річний громадянин України та 31-річний громадянин Катару.
Деталі наразі уточнюються.
Як повідомляв УНН, у Грузії затримали підозрюваного у вбивстві сім’ї з США.