В Грузии упал в море дельтаплан с украинским туристом

Обоих туристов грузинские спасатели оперативно вытащили из моря на берег. Их здоровью ничего не угрожает.

По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии этими туристами оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

Детали пока уточняются.

Как сообщал УНН, в Грузии задержали подозреваемого в убийстве семьи из США.