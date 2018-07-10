В Грузии упал в море дельтаплан с украинским туристом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Батуми упал в море дельтаплан с двумя туристами, один из них — 70-летний гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный портал “Новости Грузии”.
Обоих туристов грузинские спасатели оперативно вытащили из моря на берег. Их здоровью ничего не угрожает.
По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии этими туристами оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.
Детали пока уточняются.
Как сообщал УНН, в Грузии задержали подозреваемого в убийстве семьи из США.